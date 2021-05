Germain Castano (Orléans) après la victoire contre Limoges : "La plus belle de la saison à l'extérieur"

Orléans est dans une très bonne dynamique. Mercredi soir, ils ont réussi à revenir et remporter après prolongation (74-82) le match contre Limoges après une première mi-temps très difficile. Les hommes de Germain Castano signent ainsi leur cinquième victoire de suite et se hissent à la huitième place du classement, passant devant Limoges. Le coach d'Orléans s'est exprimé sur cette belle victoire à l'extérieur et sur la dynamique de son équipe.

Un match de "traînards"

Germain Castano et son équipe sont en forme ces dernières semaines. Avec leur victoire à Limoges, ils confirment leur bonne dynamique. Orléans a tout de même souffert en première mi-temps mais a réussi à inverser la situation en deuxième mi-temps avant de sécuriser la victoire après prolongation, avec un 12-4.

"Je suis très très fier parce qu'on ne fait pas une entame de match magnifique, un deuxième quart-temps un peu pauvre, on subit un peu et on recule. On est moyen, on les laisse shooter, on a les mains dans les shorts quand ça shoote à 3-points, on panique (il répète). Mais on rectifie bien le tir, j'ai bien aimé l'attitude collective, on a fait des choix défensifs certes mais la capacité des joueurs à élever leur niveau d'intensité, ça leur appartient et les 16 points qu'on encaisse sur les 15 dernières minutes, ça a évidemment été la clé. Donc je suis très, très fier de mon équipe, ils sont allés la chercher, ils n'ont jamais lâché, à un moment donné on aurait pu mais voilà c'est une magnifique victoire à l'extérieur, la plus belle de la saison. On a fait un match de traînards en deuxième mi-temps, on est bien revenu et sur le dernier quart-temps on traîne on est là et voilà. La performance collective est magnifique, une vraie victoire collective. Je ne peux pas citer un mec qui est entré sur le terrain et qui ne nous a pas aidé ce soir à gagner ce match-là donc en tant qu'entraîneur à l'extérieur comme ça ça fait plaisir."