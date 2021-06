Germain Castano (Orléans) après la victoire contre Limoges : "Les joueurs continuent de m'épater"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Orléans s'est défait du Limoges CSP ce mercredi soir dans le match pour le top 8, 78-73. Dans un match très serré et avec un gros enjeu au classement en cette fin de saison, l'OLB a pu compter sur Paris Lee (16 points, 4 rebonds, 5 passes décisives et 2 interceptions) et Chima Moneke (18 points, 11 rebonds et 1 passe). Le club du Loiret réalise une belle fin de saison en enchainant les victoires importantes et en grimpant au classement. En battant un adversaire direct comme Limoges, Orléans s'assure de plus en plus une place dans les huit premiers de Jeep Elite. Le coach Germain Castano s'est exprimé après cette belle victoire.

Un match convaincant

"Je trouve qu'on n'a pas été mal dans le basket qu'on a proposé, dans ce qu'on voulait faire et ce qu'on a fait c'était très très bien. Ce (mercredi) soir, contrairement à il y a 4 jours, on n'a pas perdu le fil et voilà l'envie qu'on a montrée elle est remarquable ce soir. L'énergie que les garçons ont donnée, eh bien ils continuent à m'épater, à me plaire, elle est spéciale cette équipe. Ils ont du caractère. Chacun à un moment donné a apporté un truc, c'est une vraie victoire collective et je suis fier des garçons, je suis très très fier des garçons parce que là c'est Limoges quand même en face hein, une vraie équipe. Je suis content, je ne veux pas banaliser, je me refuse de banaliser ces soirées-là. (rires). Je savoure et je suis très content pour eux, pour le public orléanais parce que je pense qu'ils se sont régalés. C'était un match avec beaucoup beaucoup d'adrénaline mais quand ça se termine comme ça c'est beau."

Une belle fin de saison pour Orléans

Germain Castano n'est plus très loin de qualifier son équipe en playoffs, elle qui est septième avec un bilan de 18 victoires et 15 défaites.

"18e victoire ! 18e victoire ! C'est incroyable, c'est incroyable. L'appétit vient en mangeant et là on entend parler du top 8 à une journée de la fin, quoiqu'il arrive on est fier de ce que l'on fait maintenant. Les joueurs ont envie d'aller en cherche une dix-neuvième, ils ne parlent pas de top 8 non "les gars venez on va en prendre une dix-neuvième". Ils ont envie que cette saison soit spéciale."

L'OLB affrontera l'Elan Chalon pour le dernier match de sa saison 2020-2021, à domicile.