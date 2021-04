Germain Castano (Orléans) avant le match contre Gravelines : "Ils ont vraiment un bel effectif"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Creation

L'Orléans Loiret Basket avait à coeur de se relancer, ce samedi, face au Mans après leur 3 défaites consécutives. Malheureusement, ils n'y sont pas parvenus, prenant l'eau dans le dernier quart-temps avec un 31 à 5 encaissé dans les 6 dernières minutes. Après cette défaite 87-79, la série orléanaise se porte donc à 4 défaites de suite.

Avant le match très important contre le BCM Gravelines-Dunkerque, ce mardi, l'entraîneur Germain Castano s'est exprimé au micro de France Bleu Orléans, sur le combat à venir, notamment sur la richesse de l'effectif gravelinois :

"Ils se sont renforcés, ils ont fait de très bons ajustements. Ils ont deux bons créateurs (Aleksej) Nicolic et (Briante) Weber, ils sont capables de mettre des shoots, ils ont un poste 4 qui met tous les shoots qu'ils tentent, bref ils ont vraiment un bel effectif."

C'est d'ailleurs sur la canalisation de ces deux créateurs que ses joueurs vont devoir se focaliser :

"S'ils commencent à mettre 8 passes et 17 points chacun, on va avoir du mal donc il va falloir contrôler ces deux-là."

2 rencontres au programme cette semaine :

Mardi 20 Avril 18h00 @BCMBasket

Vendredi 23 Avril @Nanterre92



Mardi 20 Avril 18h00 @BCMBasket

Vendredi 23 Avril @Nanterre92

Avec sans doute moins de talent offensif, les Orléanais doivent modifier leur sélection de tirs selon leur entraîneur. "On ne peut pas se permettre de tirer à tout-va comme en début d'année."

Il est certain que les longues blessures de Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer handicapent fortement la formation orléanaise, mais il va falloir trouver de nouvelles options pour cette fin de saison, afin de s'éviter des frayeurs en matière de maintien. Le match entre Orléans (douzième, 7 victoires et 10 défaites) et Gravelines (dizième, 8 victoires et 11 défaites), s'annonce bouillant pour la course aux playoffs. Rendez-vous, ce mardi, à 18h.