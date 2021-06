Germain Castano annonce un large remaniement de son équipe pour la saison prochaine

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Paage Création

Une équipe profondément remaniée la saison prochaine. C'est ce qu'a affirmé le coach de l'Orléans basket Loiret, Germain Castano (49 ans), lundi soir sur France Bleu Orléans. Invité de l'émission ''100 % OLB'', le Creusotin a affirmé que plusieurs joueurs étaient en instance de départ. C'est le cas du meneur Paris Lee (1,83 m, 26 ans), auteur d'une saison exceptionnelle (14,1 points à 45,4% de réussite aux tirs, dont 40,4% à 3-points, 2,6 rebonds, 7,8 passes décisives et 1,9 interception pour 18,3 d'évaluation en 32 minutes). L'Américain devrait rejoindre le dernier vainqueur de l'EuroCup, Monaco.

''Je ne sais pas si c'est signé, mais c'est bien engagé donc ça, ça se fera. Chima Monéké, je pense que ça va être difficile, on peut déjà en parler, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne seront plus là (Giovan Oniangue a également été approché, ndlr). Tahjere McCall, Luke Fischer également, qui fait une saison plutôt correcte et qui est beaucoup demandé aussi. On va faire le maximum parce qu'on voudrait enfin travailler un peu dans la continuité parce que j'ai l'impression que chaque année on part d'une page blanche."

Les départs de l'ailier-fort Chima Moneke (13,3 points à 67% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 1,5 passe décisive pour 16,9 d'évaluation en 23 minutes), du poste 3 Oniangue (10,1 points à 49,6%, dont 34,7% à 3-points, 2,8 rebonds et 1,3 passe décisive pour 8,5 d'évaluation en 27 minutes) et du pivot Luke Fischer (12,6 points à 61%, dont 45% à 3-points, et 5,5 rebonds pour 15,5 d'évaluation en 23 minutes) seraient de lourdes pertes, tant leur apport a contribué à la belle saison du club du Loiret, qui s'est qualifié pour la phase finale avant même son dernier match de saison régulière ce mardi soir contre l'Elan Chalon.

En revanche, l'ancien entraîneur de Boulogne-sur-Mer (2009-2017) a laissé sous-entendre qu'il serait encore en poste la saison prochaine. Dans le Loiret depuis quatre ans, Castano a accompagné l'accession de l'OLB en Jeep élite, en 2019. Sous contrat jusqu'en 2022, il a été sollicité par d'autres clubs, notamment Dijon. Il pourrait prolonger son bail dans le Loiret dans les semaines à venir.

'' Très honnêtement, je pense que je serai là l'année prochaine. Il n'y a rien de signé comme vous dites, mais c'est bien engagé et c'est avec grand plaisir. ''