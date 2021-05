Germain Castano après la victoire contre les Mets : "Ce que les joueurs ont fait est remarquable"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Les Orléanais se sont de nouveau imposés sur leur parquet, ce samedi soir contre les Metropolitans 92 sur le score de 90 à 79. C'est une nouvelle opération positive pour les hommes de Germain Castano (49 ans) qui remporte un quatrième match de suite et un cinquième sur les dix dernières rencontres. L'OLB se situe à la neuvième place du classement de Jeep Elite avec un bilan de 12 victoires et 11 défaites, tout juste derrière Limoges et sa huitième place synonyme de Final 8.

Le début de match a été accroché entre les deux équipes. Il y avait 25 partout au bout de 10 minutes seulement. Germain Casano le dit, il ne fallait pas se laisser surprendre :

"T'encaisses 25 points sur le premier quart-temps tu te dis oh la la, ça va être un match dangereux, c'est ce que je dis sur le deuxième temps-mort, "attention c'est un match dangereux si vous rentrez là-dedans." (Ensuite) on fait les efforts et on ne les laisse marquer que 17 points (à la mi-temps), donc à la mi-temps ton discours est assez facile."

Une victoire collective et parfaitement exécutée

Germain Castano avoue que le plan de match fixé a très bien fonctionné et il en est fier. Pour lui cette nouvelle victoire est collective et tout le groupe y est pour quelque chose.

"(C'est) Une vraie victoire défensive et offensive parce qu'offensivement on a fait exactement ce qu'on voulait faire, on voulait absolument attaquer (Vitalis) Chikoko. Quand il était sur le terrain, eh bien (il fallait) qu'il défende, qu'il défende, qu'il défende. Ce n'est pas un hasard si ce (samedi) soir Luke Fischer met 22 points et que Paris Lee donne 16 passes décisives. Donc je suis très content parce que notre plan a plutôt bien fonctionné. C'est une magnifique performance, rendons à l'équipe ce qu'elle a fait et c'est vraiment les joueurs qui ont fait ce qu'il fallait faire."

Actuellement en pleine bourre avec 4 victoires de suite, Orléans doit continuer sur sa lancée pour espérer accrocher une place en playoffs. Germain Castano parle de ce moment de fin de saison où l'équipe va devoir poursuivre ses efforts.

"On a suffoqué à un moment donné, on avait du mal un peu à respirer, mais aujourd'hui voilà 4 défaites d'affilées. Tout le monde nous voyait un peu mort, on a dit "bon c'est fini, ils ont perdu" on a fait ce qu'il fallait faire, on a commencé à prendre des petites bouffées d'air frais ici et là et puis aujourd'hui on respire un peu plus. Là il y a un virage, un virage important avec 4 matches à l'extérieur, comment on va négocier ce virage-là. Là quand tu fais 4 sur 4 même si tu négocies très très mal (ce virage), t'es pas en danger donc c'est un luxe. Voilà après l'appétit vient en mangeant comme on dit. Je ne balise pas cette magnifique victoire, allez pas croire. Ce que les joueurs ont fait ce soir c'est remarquable."

Un Paris Lee ultra généreux

Le meneur Américain Paris Lee (1,83 m, 26 ans) a rendu une belle copie, compilant 18 points, 2 rebonds et surtout 16 passes décisives. Heureux de la victoire et de la performance, il a réagi en conférence de presse.

"Je pense qu'on a une des meilleure attaque de la ligue, on le montre tous les soirs. Il faut juste qu'on stoppe l'adversaire et quand on peut l'arrêter je pense qu'on peut se confronter à n'importe qui dans la Ligue. Je suis fier de mes gars, de la façon dont on a répondu."

A noter que la dernière recrue Jamel Morris a réalisé un bon match avec 16 points, 4 rebonds et 1 passe.