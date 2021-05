Germain Castano après Nanterre - Orléans : "J'ai envie qu'on ne se contente pas de la belle saison qu'on est en train de faire"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Orléans Loiret Basket

Germain Castano (49 ans) et Orléans se sont inclinés ce mardi à Nanterre, 99-87. Les Orléanais ont fait la course derrière au score après la bonne première mi-temps de la JSF qui a marqué 27 puis 25 points dans les deux premiers quart-temps. Nanterre a pu compter sur un très bon Brock Motum (24 points à 8/11 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives). En conférence de presse d'après-match, le coach de l'OLB s'est exprimé sur l'attitude des joueurs et la fin de saison que réalise son équipe.

"Vous savez, quand tu t'appelles Orléans et qu'après 27 matches tu as plus de victoires que de défaites c'est déjà que tu fais une saison correcte, on voulait en mettre deux derrières, là il y en a beaucoup. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Une bonne saison et puis on fait les matches comme si on était une grosse équipe mais non on n'est pas une grosse équipe, une très bonne équipe mais pas une grosse équipe. Il faut jouer nos matches comme des morts de faim, des chiens, comme des mecs qui ont envie de mordre l'adversaire, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie de faire des stops et qui ont envie de prendre du plaisir. Ce qu'ils ont toujours fait depuis le début de saison donc là ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire 6 victoires sur (les) 7 (derniers matches), si tu te détends, tu ne bats personne. Mais je pense que nous si on veut passer d'une bonne saison à une très bonne saison, il faut que ça passe dans les attitudes."

Ce match contre Nanterre était aussi l'occasion de voir rejouer LaMonte Ulmer de retour après son pneumothorax. Son coach s'est exprimé sur son entrée en jeu. L'Américain a joué 14 minutes, en scorant 8 points.