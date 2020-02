Gerry Blakes : "J'ai une belle opportunité dans ma carrière en signant à Strasbourg"

JEEP ÉLITE

Signé par la SIG Strasbourg vendredi, Gerry Blakes (1,93 m, 26 ans) est arrivé en Alsace durant le week-end. Le combo-guard (meneur/arrière) a passé avec succès la visite médicale avant de répondre aux questions de Franklin Tellier pour le site Internet du club. Il explique pourquoi il a signé à la SIG. La présence de l'entraîneur Lassi Tuovi y est pour beaucoup.

"Strasbourg a une longue et importante histoire dans le basket européen. Beaucoup de très bons joueurs sont venus jouer ici et je pense que j’ai une belle opportunité dans ma carrière en signant ici. Je n’ai pas encore parlé de vive voix avec le coach mais il est déjà venu me voir jouer plusieurs fois par le passé. Déjà quand je jouais en Suède il m’avait vu et on pourrait dire que le début de notre connexion a débuté là."

L'Angelino retrouve à la SIG une autre personne qu'il connaît bien, l'arrière shooteur Gabe York.

"On a joué pendant deux ans dans des Universités voisines (Arizona State et Arizona University) et on a grandi à L.A. On est de la même année, on s’est côtoyé très longtemps. On est très proche, ça fait plaisir de le retrouver et de jouer avec lui."

Quant à ses objectifs, ils sont simples : "apporter du changement" afin d'enchaîner les victoires. "Nous devons avancer tous ensemble pour finir très fort la saison et aller accrocher les playoffs", annonce-t-il, ambtitieux. Ce n'est pas gagné d'avance mais avec deux victoires de retard sur le huitième (Limoges) et encore onze journées à jouer, c'est toujours mathématiquement possible.