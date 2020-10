Gerry Blakes en renfort à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Enzo Geoffray

Vu à Strasbourg juste avant l'arrêt de la saison 2019/20, Gerry Blakes (1,93 m, 26 ans) est de retour dans le championnat de France. L'arrière étasunien vient de signer à Cholet pour toute la saison 2020/21. S'il s'était engagé auprès de Bamberg en Allemagne durant l'intersaison, il n'y a pas joué et retrouve la Jeep ELITE. Lors de son seul match avec la formation alsacienne, il avait pris part à la victoire des siens sur le parquet de l'Elan Chalon début mars, avec 16 points à 7/10 aux tirs et 6 rebonds pour 16 d'évaluation.

Auparavant, le Californien est passé Arizona State (NCAA) entre 2014 et 2016 avant de passer professionnel à Chypre. En 2017/18, il a rejoint les Norrköping Dolphins et a remporté le championnat de Suède. De quoi lui ouvrir les portes d'un championnat plus référencé, la Lega italienne, avec une signature à Cantù. Avant de rejoindre la SIG en février 2019, il évoluait de l'autre côté du Rhin, à Oldenbourg en Allemagne. Blessé à la main après 21 matchs et arrêté deux mois, il a perdu sa place dans l'équipe au profit de son remplaçant médical.

Actuellement à l'arrêt à cause de la COVID-19, Cholet a décidé de se renforcer malgré les perspectives financières peu reluisantes. Depuis la préparation, le staff souhaitait recruter un nouvel arrière afin de remplacer Chauncey Collins.