Gerry Blakes renforce la ligne arrière de Strasbourg

La SIG Strasbourg avait annoncé une ou deux recrues : elle les a. Après l'annonce le signature l'intérieur Devonte Upson mercredi, le club alsacien a cette fois signé un arrière/meneur. Il s'agit de Gerry Blakes (1,93 m, 26 ans). Le Californien est passé Arizona State (NCAA) entre 2014 et 2016 avant de passer professionnel à Chypre. En 2017/18, il a rejoint les Norrköping Dolphins et a remporté le championnat de Suède. De quoi lui ouvrir les portes d'un championnat plus référencé, la Lega italienne. Cette saison, il évoluait de l'autre côté du Rhin, à Oldenbourg en Allemagne. Blessé à la main après 21 matchs et arrêté deux mois, il a perdu sa place dans l'équipe au profit de son remplaçant médical. Une bonne opportunité pour la SIG qui l'a engagé jusqu'à la fin de saison et complète ainsi son effectif.

"Gerry Blakes est un combo athlétique qui apprécie le jeu rapide, a expliqué son entraîneur Lassi Tuovi. C’est encore un jeune joueur mais c’est un homme humble, qui entre dans le profil de joueur que l’on recherchait afin de nous permettre de passer un palier. Après une bonne saison en Suède, il a réalisé une année prometteuse à Cantù où il a été très apprécié. Il va nous apporter de la vitesse et son profil athlétique sera un plus à n’en pas douter. Il peut jouer naturellement sur le poste 2 mais sera amené à épauler Scottie à la mène également."

S'il est bien qualifié, Gerry Blakes fera ses débuts contre Le Portel samedi prochain.

L'effectif actuel de la SIG Strasbourg :

Meneurs : Scottie Reynolds, Gerry Blakes et Jayson Tchicamboud*

Arrières : Gabe York et Quentin Serron

Ailiers : Thomas Scrubb, Boris Dallo et Jérémy Nzeulie

Ailier-fort : Damien Inglis

Pivots : Artsiom Parakhouski, Devonte Upson et Essomé Miyem*

*joueurs Espoirs