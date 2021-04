Gilles Bourdouleix furieux contre Cholet Basket : "Les dirigeants sont des dégonflés"

Encore une fois, le maire de Cholet est venu mettre la cacophonie avant la rencontre de Cholet Basket, ce vendredi soir contre le Limoges CSP. Outre les contrôles des policiers municipaux, Gilles Bourdouleix avait fait mettre des bandelores "Béral démission" - "car ce Monsieur est un criminel", a justifié le maire - et "LNB dictature" dans les gradins de la Meilleraie. Des bandelores que le club a fait enlever, provoquant la colère du maire qui a quitté la salle à sa manière.

"Vous savez, la Ligue a quand même exigé de Cholet Basket que je retire les arrêtés que j'avais pris, à savoir d'avoir des tests PCR de moins de 72h, a-t-il rappelé au micro du Courrier de l'Ouest, devant la salle au moment de son départ. Je l'ai fait pour Régis Boissié et son équipe (les Espoirs), je l'ai fait pour Erman Kunter et son équipe... Mais certainement pas pour les dirigeants du club qui sont des dégonflés ! Et très franchement, ils ne valent pas mieux que les gens de la Ligue."