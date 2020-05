Giovan Oniangue devrait rester à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : OLB TV

Après une expérience compliquée à Boulazac et une période sans club, l'ailier Giovan Oniangue (1,96 m, 29 ans) s'est relancé à Orléans. Très gros défenseur, il a largement participé à la remontée de l'OLB en Jeep ELITE. Pour cette saison 2019/20, il a occupé le poste de titulaire dans l'aile et a livré un exercice réussi (7,8 points à 43,4% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 1,3 passe décisive pour 8 d'évaluation en 25 minutes) même si sa ligne statistique ne peut résumer son apport étant donné son profil.

En compagnie du meneur Malela Mutuale, qu'il avait côtoyé au centre de formation du Paris-Levallois, il devrait prolonger l'aventure dans le Loiret. "C'est très bien engagé", a confirmé le directeur Vincent Fontaine dans La République du Centre. Ces deux-là devraient être rejoints par un autre ancien espoir du PL, l'intérieur Landing Sané. De quoi composer un trio de JFL, alors que quatre minimum doivent être alignés par équipe sur un match de Jeep ELITE ou Coupe de France.