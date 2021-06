Gravelines, Chalon, Roanne et Pau l'emportent en toute fin de match : les mal classés se rebellent !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

L'intense fin de saison de Jeep ELITE amène son lot de surprises. Ce jeudi soir, outre la victoire de la JL Bourg contre Dijon, le 12e (Elan Béarnais), 14e (Gravelines-Dunkerque), 16e (Roanne) et 17e (Elan Chalon) du championnat l'ont emporté.

Le clasico pour Pau

L'Elan Béarnais a peut-être validé son maintien avec une 12e victoire en 30 matches. Une 12e victoire qui a une saveur particulière puisque l'EBPLO a battu son grand rival, le Limoges CSP, sur le score de 78 à 70 (statistiques). L'équipe d'Eric Bartecheky était menée de 8 points à un peu moins de 6 minutes de la fin (55-63) avant d'encaisser un 17 à 7 pour terminer la rencontre. La remontada est venue de Justin Bibbins (24 points à 7/13 aux tirs, 5 passes décisives et 7 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 30 minutes), auteur de 8 points consécutifs avant que Jérémy Leloup (13 points à 3/6 et 11 fautes provoquées en 26 minutes) ne plante un dunk pour donner l'avantage aux locaux, et qu'il fasse l'écart derrière la ligne à 3-points (68-63). Alors qu'Orléans (17 victoires, 14 défaites) et Le Mans (16 victoires et 14 défaites mais le point-average favorable sur le CSP) ont gagné, Limoges (16 victoires, 14 défaites) a manqué l'occasion de revenir à la hauteur des sixièmes, les Metropolitans 92 (17 victoires, 13 défaites).

Derrière, malgré les coup durs, le BCM Gravelines-Dunkerque de John David Jackson n'a pas fait de faux pas chez la lanterne rouge boulazacoise (3 victoires, 26 défaites). Pourtant, les Nordistes étaient menés 42-33 à la mi-temps. Mais petit à petit, ils sont revenus et, en s'appuyant sur l'axe Aleksej Nikolic (17 points à 6/9, 3 rebonds et 8 passes décisives pour 24 d'évaluation en 38 minutes) - Gavin Ware (14 points à 5/8 aux tirs et 10 rebonds pour 18 d'évaluation en 28 minutes), ont pris le meilleur à l'entame du money-time. Romuald Morency (16 points à 5/7, 7 rebonds et 5 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 32 minutes) a bouclé la 11e victoire de son équipe (75-80) avec une interception à 8 secondes de la fin.

La Roca Team tombe à Roanne

Gravelines-Dunkerque (11 victoires, 19 défaites) devance Cholet (10 victoires, 19 défaites) et Roanne (10 victoires, 20 défaites) qui a réalisé un exploit face au leader monégasque, battu pour la deuxième fois de la semaine. Dos au mur, l'équipe de Jean-Denys Choulet a mis fin à sa série en passant un 18-0 aux vainqueurs de l'EuroCup dans le dernier quart-temps afin de passer de -11 (61-72) à 6 minutes et 30 secondes de la fin à +7 (79-72). Une série marquée par les belles actions de Sylvain Francisco (18 points à 6/9, 3 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 33 minutes), Justin Wright-Foreman (14 point à 4/9, 6 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 16 d'évaluation en 37 minutes) et, dans le final, Boubacar Touré (16 points à 6/6, 6 rebonds et 7 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 22 minutes). Dans une bonne dynamique, ils ont ensuite fini le boulot en s'imposant 84-78 (statistiques).

L'Elan Chalon s'en sort aussi dans le final

Malgré sa victoire, l'Elan Chalon (10 victoires, 20 défaites) reste donc 17e et relégable. L'équipe d'Ali Bouziane a battu Champagne Basket de 3 petits points, 94 à 91 (statistiques). Là aussi, les Bourguignons étaient mal en point en début de quatrième quart-temps, après une troisième période ratée (19-32). Menés de 10 points (63-73) à 9 minutes de la fin, ils ont redressé la barre pour finir par égaliser à 2 minutes et 43 secondes de la fin sur un 3-points de Mickaël Gelabale (17 points à 5/5 et 3 rebonds pour 19 d'évaluation en 27 minutes). Ils ont ensuite faire les stops décisifs et l'homme du match Sean Armand (27 points à 9/18, 10 passes décisives et 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 32 minutes) a marqué deux lancers francs essentiels à 12 secondes de la fin avant que Travis Leslie (27 points à 11/15 et 5 rebonds) ne manque le 3-points de l'égalisation.

Plus haut au classement, Le Mans a signé une belle performance à Strasbourg (83-88, statistiques). Les locaux "ont manqué d'envie" selon leur entraîneur Lassi Tuovi et leur guerrier Léopold Cavalière, comme l'illustre la bataille au rebond (42 prises à 26). Pour la première fois de la saison, la SIG a perdu deux fois de suite et deux fois contre la même équipe. Pourtant, le MSB a perdu 24 ballons. Mais les Alsaciens ont shooté à seulement 5/26 à 3-points et surtout les Sarthois ont été admirables, à l'image d'Antoine Eïto (19 points à 5/10 dont 3/5 à 3-points, 8 rebonds, 7 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 24 d'évaluation en 33 minutes), Terry Tarpey (19 points à 4/4 dont 2/2 à 3-points, 9 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluation en 32 minutes), Vitto Brown (24 points à 8/13 dont 4/6 à 3-points, 10 rebonds et 5 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 36 minutes) et Williams Narace (22 points à 8/11 dont 3/3 à 3-points, 6 rebonds et 5 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en 33 minutes).

Au classement, malgré les déboires, Le Mans reste ainsi juste derrière Orléans qui, en pleine bourre, s'est défaite de Le Portel 79 à 67 (statistiques). Les joueurs de Germain Castano étaent menés à la pause (39-42) avant de totalement prendre le dessus, signant un impeccable 29 à 11 dans le troisième quart-temps. Encore une fois, Paris Lee a brillé (17 points à 7/10, 8 passes décisives et 3 interceptions pour 25 d'évaluation en 25 minutes). Il a été bien aidé par Giovan Oniangue (21 points à 9/14 et 3 rebonds en 34 minutes).