Gravelines-Dunkerque : Itay Segev futur back-up de Chris Horton ?

JEEP ÉLITE

Poste 5/4 de plus en plus important en Winner League, la première division israélienne, Itay Segev (2,03 m, 24 ans) va se tester en Jeep ELITE la saison prochaine. Selon nos informations et celles de Yakov Meir, journaliste israélien, il a été proposé en France par ses agents. C'est au BCM Gravelines-Dunkerque qu'il va signer, afin d'être le back-up de Chris Horton.

Capitaine du Maccabi Tel-Aviv à 22 ans

Formé au Maccabi Tel-Aviv, il a été prêté dès 2013/14 l'Hapoel Holon puis à l'Hapoel Gilboa Galil la saison suivante. Après trois ans au célèbre club nation (où il a été champion 2018, gagné la Coupe deux fois, été All-Star en 2017 après l'avoir été 2015 et glané le titre de meilleure progression en 2014/15), dont deux années comme capitaine (nommé à 22 ans seulement), il est parti reprendre des responsabilités en 2018/19 au Maccabi Rishon LeZion avant de passer un cap sur la saison écoulée à l'Ironi Nahariya (8,4 points à 56,7% de réussite aux tirs, 6,5 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes).

Cet intérieur athlétique décrit comme un fort défenseur sera le septième joueur à rejoindre la formation nordiste après Lucas Bourhis, Corey Davis Junior, Pape Sy, Romuald Morency, Paul Rigot et Chris Horton. A noter qu'avec quatre joueurs formés localement, le club n'est plus contraint à en signer davantage. Cependant, le directeur sportif Olivier Bourgain n'a pas hésité à solliciter des joueurs tel qu'Abdoulaye Ndoye et Amine Noua, mais ceux-ci, qui ont d'autres perspectives pour la saison prochaine, ne rejoindront pas l'entité maritime.