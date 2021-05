Gravelines-Dunkerque : J.D. Jackson ou Christian Monschau pour succéder à Serge Crevecoeur ?

Alors que le BCM Gravelines-Dunkerque a annoncé le départ de son entraîneur Serge Crevecoeur ce lundi, après une série de six défaites, La Voix du Nord a interrogé Hervé Beddeleem, le directeur exécutif du club nordiste. Ce dernier indique que l'assistant Sébastien Devos assurera l'intérim ce mardi contre Cholet mais qu'un autre entraîneur sera engagé pour la fin de saison. Deux pistes sont évoquées : celle de John David Jackson, qui aurait la faveur du directeur sportif Olivier Bourgain, ou celle de Christian Monschau, coach emblématique du BCM entre 2008 et 2017, qu'Hervé Beddeleem aimerait faire revenir.

Quant aux moyens alloués pour licencier Serge Crevecoeur, Hervé Beddeleem reste confiant. Pourtant, en ces temps difficiles et suite aux départs multiples de coaches (Julien Mahé, Kyle Milling - avant même d'arriver -, Eric Bartecheky et donc Serge Crevecoeur), il est étonnant de constater que la direction du BCM a encore actionné ce levier.

"On va les trouver, assure Hervé Beddeleem dans La Voix du Nord. Là ça fait quatre ans qu’on n’arrive pas à fidéliser un coach, et avoir des résultats avec lui. Oui, on est en situation d’échec, on s’est trompé. Ce n’est pas moi qui ai recruté les joueurs ni le coach, mais je veux bien assumer."