Gravelines-Dunkerque : Ojars Silins pour une pige médicale ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Erik McCree à l'arrêt pour plusieurs semaines en raison d'une blessure à l'épaule, le BCM Gravelines-Dunkerque devrait engager Ojars Silins (2,01 m, 26 ans) selon La Voix du Nord. Le Letton est actuellement en train de finaliser une pige avec le club italien de Brescia. Le BCM essaye de l'en libérer afin de pouvoir compter sur lui contre Limoges la semaine prochaine.

Ojars Silins est un joueur installé au sein du championnat italien, où il joue depuis 2012, à l'exception d'une saison à Bonn en Allemagne en 2016/17. Après avoir évolué quatre ans pour le club italien de Reggio Emilia, à Trente, Trieste et Avellino, ce poste 4/3 a rejoint Brescia début décembre afin de remplacer l'ancien Boulonnais et Béarnais Ken Horton. Après 8 matchs (dont 4 d'EuroCup), il tourne à 4,7 points à 41,2% de réussite aux tirs, 1,4 rebond et 0,4 passe décisive en 16 minutes.

En 2018/19, il avait cumulé 15 points à 5/7 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d'évaluation en 21 minutes contre Le Mans en Ligue des Champions, alors qu'il portait les couleurs d'Avellino.