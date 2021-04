Gravelines-Dunkerque : Saison terminée pour Erik McCree

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Pas au mieux depuis un mois avec 5 défaites de suite, le BCM Gravelines-Dunkerque vient de subir une mauvaise nouvelle. Son ailier-fort Erik McCree (2,03 m, 27 ans) ne jouera plus cette saison. L'Américain a été victime d'une nouvelle blessure à la cheville il y a deux semaines et après examens, il s'avère qu'il ne pourra pas reprendre cette saison.

C'est un gros coup dur pour l'équipe de Serge Crevecoeur puisque, non seulement McCree était très bon depuis son retour au club à la Toussaint 2020 (13,8 points à 45,4% de réussite aux tirs dont 39,2% à 3-points, 6,7 rebonds, 3,4 passes décisives et 3,6 fautes provoquées pour 16,1 d'évaluation en 31 minutes), mais en plus le club a déjà utilisé ses 16 contrats cette saison. C'est donc Romuald Morency, Itay Segec (en 5-4) et l'espoir Craig Adzeh qui auront la responsabilité de finir la saison sur le poste 4.

Gravelines-Dunkerque, avec une seule victoire d'avance sur le premier relégable, doit vite stopper sa dynamique négatif pour s'éloigner de la zone rouge.