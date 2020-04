Gravelines-Dunkerque : Serge Crevecoeur devrait rester le coach

En février, après une défaite catastrophique contre Le Portel, Eric Bartecheky s'est retiré du coaching de l'équipe professionnelle du BCM Gravelines-Dunkerque pour le reste de la saison 2019/20. C'est le Belge Serge Crevecoeur qui l'a remplacé pour la mission. Mais avec la suspension des championnats, jusqu'en septembre au moins, la question est déjà de savoir qui sera le head coach à la rentrée. Plusieurs sources nous ont indiqué que Serge Crevecoeur serait toujours là (repoussant ainsi la rumeur Kyle Milling, qui a un contentieux juridique avec le club), bien qu'Eric Bartecheky possède encore deux ans de contrat. La Voix du Nord va dans ce sens et l'ancien coach de l'Elan Béarnais, confiné chez lui à Bruxelles, dit simplement vouloir prolonger l'aventure.

"J’aimerais rester, c’est mon premier souhait. Le mois où on a travaillé ensemble était intéressant, j’ai vu des choses vraiment bien, de la sérénité, du plaisir, un vrai état d’esprit. Égoïstement, j’ai pris énormément de plaisir à évoluer au BCM, avec tout le monde. J’ai trouvé des gens intéressés par leur club, une vraie fierté d’appartenir partout, de haut en bas. Mais c’est compliqué tant que rien n’est fixé pour le championnat et tant que le club n’a pas complètement réglé ce qu’il doit régler. On n’a discuté de rien."