Gravelines-Dunkerque : Un duo Paul Rigot - Romuald Morency dans l'aile

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sabine de Leest et Sébastien Grasset

Si le BCM Gravelines-Dunkerque n'est pas encore 100% sûr d'évoluer en Jeep ELITE la saison prochaine, son directeur sportif Olivier Bourgain s'active en coulisses pour préparer la suite. La masse salariale du club reste élevée et va lui permettre de réaliser un ou deux gros coups. Autrement, c'est en Pro B que l'ancien directeur sportif du Stade olympique maritime boulonnais et du Limoges Cercle Saint-Pierre regarde, notamment pour attirer des joueurs formés localement (JFL).

Selon nos informations, en 2020/21, le poste 3 serait occupé par deux JFL venus de l'antichambre. Il s'agit de Paul Rigot (2,01 m, 25 ans), un ailier shooteur qui sort d'une grosse saison à l'ALM Evreux (12,2 points à 55% aux tirs, 6,3 rebonds, 2,1 passes pour 16,6 d’évaluation en 32 minutes), et de Romuald Morency (2,01 m, 24 ans), un ailier plus réputé pour son activité (10,6 points à 48%, 5,4 rebonds, 2 passes décisives, 1,5 interception et 1,5 faute provoquée pour 13,2 d'évaluation en 30 minutes cette saison avec Antibes), son intensité et sa capacité à s'occuper des basses besognes, avec là-aussi une adresse à 3-points intéressante (39,6%, sur 3,7 tentatives par match).

Avec Lucas Bourhis, de retour de prêt de l'ADA Blois, et Pape Sy, toujours sous contrat, le BCM possède ainsi quatre JFL sous contrat pour la saison prochaine.