Gravelines-Dunkerque et Boulogne-Levallois libèrent leurs joueurs étrangers

Comme l'ASVEL et les Metropolitans 92, le BCM Gravelines-Dunkerque a accepté la demande des joueurs de pouvoir rejoindre leur famille en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19. Les joueurs étrangers du club nordiste vont ainsi pouvoir rentrer chez eux.

Voici le communiqué du BCM :

"Face à la situation sanitaire sans précédent que connait la France et le reste du monde, le BCM Gravelines Dunkerque a décidé de répondre favorablement à la demande de l’ensemble de ses joueurs étrangers à rejoindre dès aujourd’hui leur pays d’origine. Plus qu’un club, le BCM est une famille et nous souhaitons que l’ensemble de nos membres et salariés puissent aborder les prochains jours et les prochaines semaines en compagnie de leurs proches."