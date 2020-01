Gravelines-Dunkerque et Trey Lewis se séparent

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumelie

C'est donc sur son seul carton de la saison 2019/20 que Trey Lewis (1,88 m, 27 ans) a fini son passage au BCM Gravelines-Dunkerque. L'arrière américain et le club nordiste viennent de trouver un accord pour se séparer.

"Dans la suite du rééquilibrage du collectif maritime avec les arrivées de Vojdan Stojanovski, Ousmane Dramé et Darius Morris, le BCM et Trey Lewis ont trouvé un accord pour mettre un terme à leur collaboration. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Arrière talentueux mais soliste, Trey Lewis avait brillé lors de la deuxième partie de saison 2017/18, passée à Bourg-en-Bresse (17,2 points), mais l'équipe avait manqué les playoffs. Cette fois, l'ancien joueur de Louisville (NCAA) n'a pas eu le même impact (14 points à 43,3% de réussite aux tirs, 3,8 rebonds, 2,7 passes décisives et 2,4 balles perdues pour 12,2 d'évaluation en 28 minutes) et le BCM lutte actuellement pour ne pas descendre en Pro B.

Ce départ allège un peu la ligne arrière surchargée depuis les arrivées de Darius Morris et Vojdan Stojanovski. Cela permet également de réduire le contingent de joueurs non formés localement et ainsi de pouvoir prolonger Morris jusqu'à la fin de saison, ce dernier n'étant pour le moment que le remplaçant médical du pivot Hamady Ndiaye.

L'effectif actuel du BCM Gravelines-Dunkerque :