Gravelines-Dunkerque finit par faire plier Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCM Gravelines

Accrochés en début de partie, les hommes de Serge Crevecoeur ont peu à peu pris la mesure de mesure de leurs adversaires grâce notamment au duo Weber-Davis. Le BCM Gravelines-Dunkerque s'impose à domicile 100 à 84 contre Boulazac et signe une quatrième victoire en championnat. Le BBD, quant à lui, reste toujours fanny et bon dernier de Jeep ELITE.

Briante Weber en chef d'orchestre

D'entrée de jeu, les joueurs de Thomas Andrieux imposent le rythme. Dans le sillage d'un Owen Klassen omniprésent des deux côtés du terrain (8 points, 5 rebonds, 4 passes, 16 d'évaluation), Boulazac prend rapidement les commandes (9-15, 6e). Les Nordistes réagissent grâce à un Briante Weber très complet (20 points, 7 rebonds, 4 interceptions, 7 passes, 29 d'évaluation) et recollent à un petit point de Boulazac à l'issue d'une fin de premier quart temps maîtrisée (20-21).

Paul Rigot règle la mire derrière l'arc dès l'entame du deuxième quart temps et donne l'avantage au BCM Gravelines-Dunkerque pour la première fois de la rencontre (23-21, 12e). Même si les Périgourdins posent beaucouop de problèmes aux hommes de Serge Crevecoeur dans ce premier acte, les Maritimes parviennent à revenir à égalité (36-36, 17e) grâce à la très bonne entrée de Vojdan Stojanovski (11 points). Cameron Wells brille face à son ancienne équipe et permet à Boulazac de reprendre l'avantage juste avant la mi-temps (48-49).

Corey Davis Jr. se régale

Au retour des vestiaires, le match est toujours aussi disputé et les deux équipes ne se lâchent pas d'une semelle. Dans ce jeu du chat et de la souris, les joueurs du BCM Gravelines-Dunkerque creusent un premier écart dans ce match grâce à un Corey Davis Jr. très efficace (26 points, 3 rebonds, 2 passes, 24 d'évaluation). Gravelines inflige un 7-0 aux Périgourdins et s'envole dans ce troisième quart temps (71-63, 28e). Boulazac revient une fois mais c'est bien Gravelines-Dunkerque qui mène à dix minutes de la fin (73-67, 30e).

Les hommes de Serge Crevecoeur entament ces dix dernières minutes de la meilleure des manières et creusent de nouveau l'écart grâce au duo Weber-Davis, obligeant Thomas Andrieux à stopper le jeu (83-73, 34e). Dans une fin de match maîtrisée, les Maritimes s'imposent à Sportica, pour la deuxième fois de suite tout en atteignant la barre des 100 points, et continuent sur leur bonne dynamique.

Les statistiques du match sont à retrouver ici