Gravelines-Dunkerque met officiellement un terme à sa collaboration avec Eric Bartecheky

Crédit photo : Julie Dumelie

Écarté de son poste d'entraîneur en février dernier et définitivement remplacé par Serge Crevecoeur (prolongé pour deux saisons supplémentaires) alors qu'il était encore sous contrat avec le BCM Gravelines-Dunkerque jusqu'en 2022, Eric Bartecheky est parvenu à un accord avec le club "pour mettre fin définitivement à leur collaboration". Une officialisation somme toute logique mais qui devrait pouvoir permettre à l'ensemble de l'institution de débuter la saison 2020/21 sur des bases plus saines.

LE BCM ET ERIC BARTECHEKY SE SEPARENT



En discussion depuis plusieurs semaines, le BCM Gravelines Dunkerque et Eric Bartecheky sont parvenus à un accord pour mettre fin définitivement à leur collaboration.#TousBCM pic.twitter.com/otvQFEm96Y — BCM Basketball (@BCMBasket) September 21, 2020

Pour rappel, l'ancien entraîneur du Mans, remplacé du fait des mauvais résultats et du mal-être de l'équipe, avait exprimé sa "surprise" quant à la prolongation de son confrère. Plus récemment, il avait même laissé entendre qu'il n'en resterait pas là et qu'il était prêt à se rendre aux entraînements avec l'étiquette de coach principal qui figurait alors dans son contrat. C'est donc à quelques heures du match comptant pour les 64èmes de finale de la Coupe de France face à Gries et à cinq jours de l'ouverture de la saison de Jeep Élite que les discussions entre les deux parties ont fini par aboutir.