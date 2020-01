Gravelines-Dunkerque officialise la signature d'Ousmane Dramé

Le Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque a officialisé la signature du poste 5/4 Ousmane Dramé jusqu'à la fin de la saison. Il complète donc la raquette maritime et remplace numériquement le poste 3/2 Adonis Thomas.

L'intérieur guinéen s'est fait connaître en France à l'Elan Béarnais à l'occasion d'une pige médicale, pour remplacer le Sénégaais Cheikh Mbodj. Mais l'entraîneur Eric Bartecheky l'avait déjà croisé la saison passée en Ligue des Champions. En effet, avec Le Mans il a affronté Ventspils. Aux côtés du néo-Rhodanien Rihards Lomazs, il avait notamment réalisé une sortie à 17 points et 9 rebonds face au MSB.

"On est très heureux d’accueillir Ousmane Drame qui sera indéniablement un vrai plus pour aborder notre deuxième partie de saison, a commenté le manager général Romuald Coustre. C’est un joueur qui était dans nos radars et qu’Eric Bartecheky connaissait puisqu’il l’a affronté la saison dernière en coupe d’Europe à Ventspils. Son arrivée est d’autant plus précieuse que nous sommes confrontés à la blessure d’Hamady Ndiaye."