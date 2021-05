Gravelines-Dunkerque prend sa revanche sur Nanterre et met fin à sa série défaites

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Après sa victoire face à l'Elan Chalon (87-97), Nanterre 92 souhaitait confirmer ce samedi avec la réception du BCM Gravelines-Dunkerque. Au terme d'un match extrêmement disputé, les hommes de J.D. Jackson ont eu le dernier mot (67-72).

Le duo Weber-Nikolic offre la victoire à Gravelines-Dunkerque

D'entrée de jeu, le BCM Gravelines-Dunkerque imposait un rythme soutenu et se montrait très présent défensivement. Bousculés dans cette première période, les Nanterriens prenaient un éclat et laissaient les Maritimes inscrire des paniers faciles. Portés par le duo Briante Weber (19 points, 8 rebonds, 2 passes décisives pour 23 d'évaluation) - Aleksej Nikolic (15 points, 8 rebonds, 6 passes décisives pour 28 d'évaluation), les hommes de J.D. Jackson passaient un 6-0 aux Franciliens juste avant la mi-temps et rentraient aux vestiaires en tête (32-39, 20e).

Les joueurs de Pascal Donnadieu manquaient cruellement d'adresse et les Nordistes en profitaient pour augmenter leur avance (34-44, 22e). Face au jeu statique proposé par ses joueurs, le coach nanterrien ne décolérait pas sur son banc et stoppait le jeu pour remettre les têtes franciliennes à l'endroit. Si Gravelines-Dunkerque continuait de faire la course en tête dans ce premier acte, les joueurs de J.D. Jackson ne parvenaient pas à tuer le match et voyaient les Nanterriens revenir à 10 longueurs à dix minutes du terme (42-52, 30e).

Si Nanterre 92 refaisait surface dans ce dernier quart temps grâce à une adresse retrouvée, le BCM Gravelines-Dunkerque se reposait sur l'efficacité de son intenable duo Weber-Nikolic pour conserver les commandes jusqu'au bout. Malgré le coup de chaud de Johnny Berhanemeskel en fin de rencontre (17 points à 5/6 à 3- points), les Nanterriens concédaient une défaite à domicile (67-72).

Avec ce revers, Nanterre 92 présente désormais un bilan de 10 victoires pour 14 défaites alors que le BCM Gravelines-Dunkerque affiche un bilan de 9 victoires pour 17 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match