Gravelines-Dunkerque réalise le hold-up face à Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCM Basket

Dans un Sportica toujours à huis clos, les supporters de Gravelines-Dunkerque attendaient avec impatience la réception de Cholet et surtout le retour de Chris Horton. Malheureusement, celui-ci n'a pas lieu puisque l'intérieur américain n'a pas pu participer à la rencontre suite à un test positif à la COVID-19 en début de semaine. "En l’occurrence, le joueur avait été testé positif lundi puis négatif mardi dans les Mauges", précise Ouest-France.

Le BCM mal embarqué

Malgré l'absence de son héros en 2019-2020, Cholet rentre bien dans le match sous l'impulsion de son meneur, Michael Stockton (32 points à 14/17 auxt tirs, 2 rebonds et 7 passes décisives pour 36 d'évaluation). Très vite, l'écart se creuse entre les deux formations à tel point qu'on pensait déjà le match plié au bout de quelques minutes. Cholet prend jusqu'à 16 points d'avance en menant 4 à 20 après 6 minutes. Mais grâce à sa second quart-temps plus maitrisé (remporté 22-15), le BCM parvient à sortir la tête de l'eau avec son trio Ware-Davis-Bourhis. Au moment de passer aux vestiaires, l'écart n'est plus que de 9 points (35-44)

Après une première mi-temps consistante, Cholet déjoue au retour des vestiaires où seul son capitaine, Michael Stockton, s'illustre vraiment. De l'autre côté, Khalid Boukichou continue son chantier dans la raquette. Sanctionné par de nombreuses pertes de balles (19 au total), les Nordistes reviennent sur les talons des Choletais toujours aussi hésitants. Après avoir perdu le second acte de 7 points, Cholet perd les deux suivants de 4 et 5 points pour amener les deux équipes en prolongations.

Lasan Kromah gère mal la fin de match

Après celle en Coupe de France face à Champagne Basket, Gravelines-Dunkerque subit une seconde prolongation en deux matchs. Malchanceux aux tirs durant toute la partie, Lasan Kromah n'arrive pas à inverser la tendance lors des cinq dernières minutes. Seul dans le corner, il loupe un shoot à trois points décisif. Lors de l'offensive suivante, Pape Sy, qui connaît une saison difficile, crucifie CB en inscrivant cinq points consécutifs.

Avec 28 d'évaluation, Khalid Boukichou termine meilleur joueur du match avec 23 points, 5 rebonds et 2 contres. En face, Mickael Stockton bat son record en carrière avec 32 points. Il ajoute 7 passes décisives, 3 interceptions et 2 rebonds pour 36 d'évaluation.

À noter que le maire de Cholet, Gilles Bourdouleix, a une nouvelle fait part de son désaccord quant à la décision de la LNB de ne pas autoriser Chris Horton à jouer.

Au début du championnat, on laisse 1 joueur rentrer sur le parquet avec un test + au COVID... Aujourd’hui, 1 joueur @CB_officiel ne peut pas jouer à cause d’un test + lundi dernier, mais négatif depuis mardi... 2 poids, 2 mesures = on marche sur la tête ! #JeepELITE #Cholet — Gilles BOURDOULEIX (@GBOURDOULEIX) January 16, 2021

