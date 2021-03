Gravelines-Dunkerque renverse Le Mans !

JEEP ÉLITE

Devant à la 17e minute (34-33) après un panier de Gavin Ware, le BCM Gravelines-Dunkerque a raté sa fin de première mi-temps en encaissant un 13-4 pour finir la période. A la mi-temps, la dynamique était clairement en faveur des Manceaux, qui menaient de 8 points (38-46) et présentaient plus de certitudes après leur début de saison réussi.

Oui mais le BCM nouveau est arrivé. De retour sur le parquet, les hommes de Serge Crevecoeur ont repris le contrôle du match avant de déborder les visiteurs. Erik McCree (16 points à 7/12 aux tirs, 9 rebonds, 5 passes décisives et 4 balles perdues pour 20 d'évaluation en 31 minutes) a enchaîné les paniers et les Maritimes ont pris le dessus (50-46) avant de s'échapper grâce à leur énorme 30 à 8 dans ce troisième quart-temps. De quoi mener 68-54 à l'entame de la dernière période puis de gérer leur avance grâce notamment à la paire Briante Weber (24 points à 8/12 aux tirs, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 32 minutes) - Aleksej Nikolić (15 points à 3/7 et 10 fautes provoquées en 25 minutes).

Grâce à ce succès 91 à 77, le BCM s'approche de la barre de 50% de victoires (5 succès, 6 défaites) alors que Le Mans reste dans la première partie de tableau (6 victoires, 4 défaites).

