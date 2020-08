Gravelines-Dunkerque résiste à Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCMBasket

Opposé à l'ESSM Le Portel lundi soir à Hazebrouck, le Basket Club Maritime Gravelines-Dunkerque s'est imposé 77-72 pour son premier vrai match de préparation, dans un match marqué par les fautes (68 lancers-francs tirés!).

L'équipe de Serge Crevecoeur, privée de Quincy Ford et Chris Horton (alors que Le Portel devait faire sans MiKyle McIntosh et Boris Dallo), a fait l'écart peur avant la mi-temps (43-33). Mais mené par Benoît Mangin (19 points à 5/7 aux tirs, 0 passe décisive et 10 fautes provoquées en 35 minutes), la formation d'Eric Girard a recollé puis égalisé à 4 minutes de la fin (65 partout) sur un lancer-franc du meneur tricolore. De quoi obliger le BCM a refaire la différence, grâce notamment à la gestion et l'adresse sur la ligne (5/6) de Vojdan Stojanovski.

Privé de ses deux intérieurs probablement titulaires, le BCM a réalisé une première encourageante.

