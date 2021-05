Gravelines-Dunkerque sans Nikolic et Ware contre Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après sa défaite de 53 points à Monaco dimanche, le BCM Gravelines-Dunkerque a retrouvé le Nord et rencontre son nouvel entraîneur, John David Jackson. Le technicien franco-canadien a eu deux deux jours seulement pour préparer la réception de l'ESSM Le Portel ce mercredi. Il devra faire ses débuts avec un groupe très diminué puisque, en plus de l'ailier-fort Erik McCree, l'arrière slovène Aleksej Nikolic (élongation aux adducteurs) est encore forfait et que le pivot américain Gavin Ware (entorse de la cheville) s'ajoute à la liste des blessés indique La Voix du Nord.

"Déjà si McCree était en bonne santé, faire deux-trois mois sans pouvoir prendre de joker, c’était chaud, avoue l'ancien coach du Mans et de l'ASVEL. Mais avec les blessés en plus, sans possibilité de renforcer, même à l’entraînement, on est en manque de rotations sur les joueurs professionnels. Après, on a bons jeunes. D’autres adversaires pour le maintien font des recrutements de grand talent pour la fin de saison, c’est frustrant quelque part, mais c’est comme ça."

Dans une période noire (sept défaites de suite), l'équipe composée de Weber, Bourhis, Davis Jr., Sy, Rigot, Morency, Segev et Boukichou doit trouver les ressources nécessaires pour parvenir à se maintenir en Jeep ELITE.