Gravelines-Dunkerque se réveille face à Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumélié

Pas de deuxième victoire de suite pour les Choraliens de Jean-Denys Choulet qui sont tombés sur une formation de Gravelines-Dunkerque euphorique. Les Maritimes ont dominé les débats, à l'image de son 13-1 en fin de premier quart-temps ou des 17 points à 4/4 au tir dont 3/3 à 3-points de Michael « Juice » Thompson dès la première mi-temps (42-30).

Malmené, Roanne a pris une nouvelle leçon d'agressivité dès le retour des vestiaires. Avec Trey Lewis à la baguette et le tandem Sène-Fofana en voltigeurs, le BCM a accentué son avance en passant un 18-4 pour boucler le troisième quart-temps sur le score 68 à 42. A l'arrivée, les Gravelinois, vainqueurs 90-61, reviennent à hauteur de la Chorale au classement avec six victoires, tout comme Chalon-sur-Saône et Orléans qui jouent respectivement face à Boulogne-Levallois et Limoges ce samedi soir.

Les stats du match