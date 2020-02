Gravelines s'installe dans la zone rouge : "Il reste 11 matchs et tout est possible"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Julie Dumelie

C'était un match à prendre. Face à la lanterne rouge Le Portel, distancée dans la course au maintien (3 victoires et 19 défaites avant le match), le BCM Gravelines-Dunkerque devait s'imposer et ainsi signer sa septième victoire de la saison. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu. Le BCM s'est incliné 80-61 et s'installe dans la zone de relégation, avec une victoire de retard sur le 15e (Boulazac) et le 16e (Roanne).

"Bien sûr, on aurait préféré gagner mais ça ne change pas fondamentalement la donne, relativise Eric Bartecheky dans Nord-Eclair. Ça va se jouer jusqu’à la fin. Il reste 11 matchs et tout est possible. Il peut encore se passer plein de choses. C’est important de continuer à regarder devant et à trouver des solutions. Le break qui arrive va nous donner du temps pour se poser des questions et prendre du recul pour aborder au mieux les 11 derniers matches et s’en sortir. Le maintien est toujours possible."

Les Nordistes ont eu du mal à tenir leurs duels.

"Comme d’habitude, il nous a manqué beaucoup de choses ce (lundi) soir. On a eu beaucoup de mal sur la défense homme à homme. On a truqué en passant en zone. Ils ont un peu cafouillé et on est revenu mais ça n’a duré qu’un temps. On ne score que 61 points. Il faut donner beaucoup de crédit à la défense du Portel qui a beaucoup switché (changé). De notre côté, on n’a pas su trouver les solutions."

Avec Alain Koffi forfait pour six semaines, Gravelines-Dunkerque pourrait encore modifier son effectif.