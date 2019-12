Grégoire Lefebvre nouveau directeur général de Châlons-Reims

Le Champagne Châlons-Reims Basket a révélé l'identité du remplaçant de Laurent Gaudré, qui part à la retraite de la fin d'année, au poste de directeur général du club. Il s'agit de Grégoire Lefebvre, dont le CCRB présente le profil dans le communiqué suivant :

"Laurent GAUDRÉ partira à la retraite le 1er avril 2020 après 9 saisons et demie passé au CCRB. Laurent a fortement contribué au développement de notre club et à sa prospérité avec une accession et un maintien en Jeep ELITE pour une 6ème saison consécutive. Son engagement et son professionnalisme ont largement contribué à la réussite de l’union des deux clubs marnais : l’Espé Basket Chalons en Champagne et le Reims Champagne Basket.

Faisant suite à la décision de Laurent GAUDRÉ de faire valoir ses droits à la retraite, le Comité de Direction a recruté Grégoire LEFEBVRE (41 ans) pour lui succéder au poste de directeur général.

Ingénieur de formation, Grégoire LEFEBVRE a endossé des responsabilités propres à la gestion d’organisations et d’équipements dans le domaine de la culture. Grâce à une gestion opérationnelle efficace et des qualités d’intégration d’une vision stratégique, il a développé avec succès plusieurs projets culturels, notamment à la direction générale de l’Avant Seine de Colombes de 2011 à 2018.

En 2014, il crée une structure d’ingénierie sportive et culturelle pour accompagner les collectivités et entreprises publiques et privées dans leurs désirs de projets sportifs et culturels.

Ses différentes expériences professionnelles lui ont permis de devenir un manager expérimenté et d’acquérir des compétences dans l’événementiel et le secteur numérique.

Afin d’enrichir ses connaissances des institutions sportives et de la performance sportive, il a suivi, en 2018, une formation en management du sport à l’INSEP.

Grégoire LEFEBVRE va mettre ses compétences au service du CCRB pour conduire un projet ambitieux : Jouer dans le top 8 de la Jeep ELITE, jouer régulièrement l’Europe et devenir une entreprise de spectacle.

Grégoire LEFEBVRE prendra ses fonctions le 1er janvier 2020, une phase de transition est mise en place avec Laurent sur le mois de janvier."