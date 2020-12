Gregor Hrovat (Cholet) : « Quand on joue vraiment ensemble, on peut battre n’importe qui »

JEEP ÉLITE

Les joueurs de Cholet ont retrouvé les chemins de l'entraînement ce lundi avec le sourire, afin de préparer leur rencontre de Ligue des Champions (BCL) face à Tsmoki-Minsk, le 5 janvier prochain. Vainqueurs en championnat contre Dijon (83-73) puis à Nanterre (76-80) ainsi que face à l'AEK Athènes (79-70) en BCL sur leurs trois derniers matchs de décembre, les coéquipiers de Gregor Hrovat ont fait le plein de confiance et de motivation pour la reprise, à tel point que tous les joueurs sont arrivés une heure en avance et que « la salle était fermée », comme l'a confié l'ailier slovène.

« Ça montre que tout le monde est prêt, motivé pour s’entraîner, pour jouer. Après nos trois victoires avant la trêve on a hâte de reprendre, en espérant pouvoir refaire la même chose », a-t-il déclaré à Ouest France.

Débuter 2021 comme ils ont fini 2020

Sur ces trois matchs, les troupes d'Erman Kunter ont prouvé qu'elles avaient de la ressource. Et autour de Michael Stockton, toujours maîtres à bord, les différentes forces de l'effectif version 2020-2021 se mettent place, comme ça a été le cas pour Lasan Kromah à Nanterre, Gerry Blakes contre Dijon ou Vafessa Fofana, MVP du match à domicile contre Athènes.

Gregor Hrovat n'est pas en reste, lui qui a livré une contribution intéressante contre Dijon avec une dizaine de points, 6-7 rebonds et 3 passes décisives en moyenne sur les trois derniers matchs de CB. « Je sens que le coach me fait confiance et j’essaie de jouer le plus dur possible quand je suis sur le parquet. Après, quand on gagne, tout est parfait donc j’espère que ça va se poursuivre comme ça », a ajouté l'ailier arrivé une semaine avant le début du championnat en toute fin de prépa.

Tout l'enjeu sera désormais de poursuivre sur cette bonne dynamique au cours d'une « deuxième » partie de saison qui s'annonce aussi indécise que la première. Mais impossible n'est pas Choletais...