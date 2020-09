Gregor Hrovat (Cholet) : "En Turquie, tout le monde parle d’Erman Kunter"

Nouveau joueur de Cholet, l'arrière/ailier slovène Gregor Hrovat (1,96 m, 26 ans) est arrivé sur place et a rapidement répondu à la presse locale. Après une saison en Turquie, il va retrouver un coach bien connu sur place, Erman Kunter.

"En Turquie, tout le monde parle d’Erman Kunter bien sûr, explique-t-il à Ouest-France. Je le connaissais par ce que j’avais entendu de lui, mais à vrai dire, je ne savais pas qu’il était le coach de Cholet ! Je suis très heureux de pouvoir jouer pour lui. J’attends de voir ses entraînements et ce qu’il va me demander. Je connais un peu le basket français parce que j’ai affronté des équipes en Coupe d’Europe. Je sais que c’est très différent de ce que je connais déjà. Mais je suis prêt pour relever le challenge. C’est l’un des championnats les plus athlétiques en Europe. Et c’est ce que je peux découvrir aussi."