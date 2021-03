Guerschon Yabusele (ASVEL) : "On avait beaucoup de choses à se prouver et à prouver en Jeep ELITE"

Mis en difficulté dernièrement par plusieurs équipes de Jeep ELITE, l'ASVEL avait à coeur de dominer à ce niveau dans cette compétition. Dimanche, les Rhodaniens ont pourtant mal démarré la rencontre contre Champagne Basket. Après un quart-temps, ils étaient menés 23 à 15 à l'Astroballe. Mais ils ont rapidement réagi en passant 31 points aux Marnais dans le deuxième quart-temps puis 32 dans le troisième quart-temps. Au final, ils se imposés dans les grandes largeurs (97-71). Auteur de 22 points en seulement 16 minutes, l'ailier-fort Guerschon Yabusele est revenu sur ce succès dans Le Progrès :

"On a commencé un peu dans le dur. Ils ont pris l'avantage, mais on a su réagir en étant très dur en défense, sur leurs contre-attaques, leurs transitions, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup le jeu rapide. On a su contrôler ça et revenir fort, faire des stops et dérouler notre jeu en attaque. Gagner était le plus important et on a su le faire avec la bonne manière.

On avait beaucoup de choses à se prouver et à prouver en élite. Ça commence maintenant. À chaque match qu'on va jouer, on aura vraiment un autre visage."