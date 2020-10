Guerschon Yabusele de retour à la compétition : "Je me sens bien"

Deux fois, la saison 2019/20 de Guerschon Yabusele a été stoppée. D'abord fin janvier en Chine puis mi-mars avec l'ASVEL. Et ce début de saison, l'ailier-fort rhodanien l'a vécu de chez lui. En effet, il a cette fois contracté la COVID-19 et a manqué les quatre premiers matchs de son équipe. Il reprendra la compétition ce vendredi soir à Milan pour la deuxième journée de l'EuroLeague.

Pendant cette période d'isolation, l'international français a été stoppé.

"J'ai essayé de faire quelques exercices de musculation pendant mon arrêt et je n'ai pas pu faire de cardio parce que c'est interdit tant qu'on ne sait pas si les poumons sont touchés, ou non. Mais je me sens bien. Je vais à Milan pour tout donner. Et, si ça ne va pas, je demanderai à sortir."