Hamady N'Diaye à l'Elan Béarnais jusqu'en juin 2021 : "Dès les premiers jours, j'ai su que j'étais au bon endroit"

Arrivé peu après le début de saison pour remplacer temporairement Nicolas De Jong, Hamady N'Diaye (2,13 m, 33 ans) vient d'être prolongé jusqu'à la fin de l'exercice 2020-2021 par l'Elan Béarnais. Le pivot sénégalais auparavant passé par Gravelines-Dunkerque et Boulazac partagera donc le poste 5 avec ce dernier (une fois de retour) et Ousmane Drame. De quoi donner de nombreuses possibilités au staff de Laurent Vila. Sur le site Internet de son club, l'ancien joueur NBA s'est exprimé au sujet de cette prolongation :

"Dès les premiers jours, j'ai su que j'étais au bon endroit et c'est avec plaisir que je prolonge l'aventure. C'était naturel, je me sens à l'aise ici. J'ai été parfaitement accueilli, aussi bien par mes coéquipiers que par le staff. Nous n'en sommes qu'au début de la saison et les circonstances en raison de la pandémie sont vraiment particulières mais je pense que les observateurs n'imaginent pas encore tout ce que cette équipe est en mesure de faire. Chacun connaît parfaitement son rôle et tout le monde est tourné vers le collectif. C'est pour cela que le passage de témoin entre Shannon (Evans) et Justin (Bibbins) s'est aussi bien déroulé. Notre nouveau meneur a tout de suite adhéré à cette philosophie de jeu. Personnellement, je vais saisir l'opportunité qui m'est donnée pour continuer à travailler, à progresser et apporter ma pierre à l'édifice.

Bien sûr il y a eu cette blessure à la cheville et son lot d'incertitudes mais je sais maintenant que ce n'est pas grave. Pour revenir à la compétition, j'ai pu bénéficier de tout le travail du staf qui a beaucoup fait pour moi, que ce soit Thomas le kiné, Guillaume le préparateur physique ou les coaches Laurent et Jimmy. J'ai hâte de ce retour au jeu autant que de celui du public au sein du Palais des Sports pour voir comment il vibre en étant plein !"