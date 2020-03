Hervé Beddeleem : "Faire comme en Lituanie : peut-être la meilleure solution pour plein de raisons"

Comme le directeur sportif de l'ESSM Le Portel (18e) Eric Girard ou l'entraîneur de la Chorale de Roanne (16e) Jean-Denys Choulet, salariés des deux autres clubs relégables, le directeur exécutif de la BCM Gravelines-Dunkerque (17e) Hervé Beddeleem espère que son club aura l'occasion de sauver sa place en Jeep ELITE, malgré la suspension de la saison. Si arrêt définitif il y a, il espère que le BCM ne sera pas relégué malgré sa place de relégable.

"Franchement, on n'a pas élaboré l'idée d'un éventuel arrêt, a-t-il assuré à La Voix du Nord. On n'a aucune certitude. Mais ce qui se fait en Lituanie, ça va dans le bon sens, c'est peut-être la meilleure solution pour plein de raisons. On pourrait libérer les joueurs américains qui voudraient repartir, profiter des mesures de chômage partiel pour le staff et les joueurs français et préparer la prochaine saison. Ça limiterait la casse économique... Alors on va dire : Beddelelem, son club est relégable, il saute sur l'occasion. Bien évidemment j'y ai pensé, ça nous sauverait... Le Portel et nous, on est dans le même bateau ! Je ne suis pas décideur, ce sont les instances de la Ligue (Nationale de Basket) qui le sont. Mais maintenir tout le monde et qu'on passe à 20 équipes, ça ne me dérangerait pas. On a besoin de jouer plus de matchs de toute façon. Ça permettrait de faire monter des équipes comme Blois qui bossent pour ça depuis des années par exemple."