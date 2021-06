Heurtel, Andjusic, Colson, Soko et Fall dans le cinq de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LNB

Après avoir révélé le MVP de la saison de Jeep ELITE ce samedi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a annoncé les résultats du coach de l'année (Zvezdan Mitrovic, Monaco), du défenseur de le l'année (Moustapha Fall, ASVEL) et du cinq de l'année.

On y retrouve le MVP de la saison, Bonzie Colson (Strasbourg), n°1 à l'évaluation (19,1), le meilleur marqueur de la saison (20 points par match), Danilo Andjusic (Bourg), l'intérieur du Mans, Ovie Soko (Le Mans), auteur d'un excellent exercice (17,7 d'évaluation) avant d'enchaîner les blessures, et l'axe 1-5 de l'ASVEL, Thomas Heurtel (17 d'évaluation) et Moustapha Fall (14,6 d'évaluation en 21 minutes).