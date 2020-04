Hugo Benitez "fier d'avoir signé un premier contrat professionnel" avec la JL Bourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Formé à l'USA Toulouges dans les Pyrénées Orientales jusqu'à 15 ans, Hugo Benitez vient de signer son premier contrat professionnel avec la JL Bourg-en-Bresse et ce pour une durée de 3 ans. "C'est important pour moi de signer à la JL car c'est le club qui m'a formé et qui m'a fait confiance depuis le début. Les dirigeants m'ont proposé trois ans de contrat donc ça montre qu'ils ont confiance en moi ; c'est une bonne chose car je n'avais pas prévu d'aller autre part. Je suis fier d'avoir signé mon premier contrat professionnel, c'est mon objectif depuis que j'ai commencé le basket sérieusement. Signer à Bourg est une bonne chose." Arrivé à 15 ans à la Jeu, ce meneur de jeu aux très bons fondamentaux a fait briller le centre de formation bressan ces dernières saisons en remportant notamment la Coupe de France U17 (MVP de la finale) et le titre de champion de France U18 l'année dernière pour la "der" de Pierre Murtin. Le cadet de la famille Benitez est ainsi devenu le troisième meneur de la Jeune Laïque à sortir de l'école des meneurs après Thibault Desseignet (Nantes Basket Hermine, Pro B) et Thomas Prost (Besançon, NM1). "L'école des meneurs, c'est ce quim'a séduit dans le projet bressan, c'est aussi grâce à cela que je signe un contrat pro aujourd'hui."

"Avoir une Coupe d'Europe serait un gros plus"

Le Catalan a bien conscience que rien n'est acquis pour la saison prochaine et que ce sera à lui de prouver à Savo Vučević qu'il mérite son temps de jeu. "Ce n'est pas parce que j'ai signé (professionnel) que je suis assuré d'avoir un temps de jeu conséquent à tous les matchs", rétorque-t-il. Après un exercice 2019/20 plein de promesses (10 minutes de moyenne en 19 rencontres), il devra confirmer à la rentrée mais la probable participation de la JL Bourg à une Coupe d'Europe devrait lui offrir davantage de minutes. "Avoir une Coupe d'Europe serait un gros plus pour moi car plus il y a de matchs, plus il y a de temps de jeu distribué."

"Prouver que je peux jouer en Jeep ELITE et m'y affirmer comme un joueur majeur dans les prochaines saisons"

L'ancien joueur de l'USA Toulouges - où joue toujours l'un de ses deux frères, Quentin, en NM3 - mesure les progrès accomplis depuis ses débuts dans les Pyrénées-Orientales, à 2 ans. À Toulouges, je jouais vraiment pour m'amuser avec mes potes alors qu'à la JL, j'ai vraiment appris à devenir un professionnel pour en faire mon travail tout en continuant de m'amuser car c'est le plus important. Entre Toulouges et la JL, j'ai gagné en maturité, j'ai plus de contrôle dans mon jeu. Toulouges m'a appris à jouer au basket et la JL m'a montré comment devenir professionnel", conclu-t-il.

Ce grand fan de Ricky Rubio au très gros QI Basket pour son âge attend son heure sans toutefois se précipiter. "Je ne me fixe pas d'objectif précis mais je veux prouver que je peux jouer en Jeep ÉLITE et m'y affirmer comme un joueur majeur dans les prochaines saisons." Avant peut-être que son petit frère, Elian (né en 2003), ne vienne gonfler les rangs de l'effectif professionnel dans les années à venir.

Avec cette nouvelle prolongation de contrat, l'effectif de la JL Bourg-en-Bresse continue de prendre forme après les re-signatures de Zack Wright, Maxime Courby, Zachery Peacock, Pierre Pelos et Mbaye N’Diaye.

Hugo Benitez va continuer à faire la joie de la Jeu les trois prochaines saisons

(photo : Olivier Fusy)