Hugo Benitez s'engage pour trois saisons à la JL Bourg

La JL Bourg a annoncé la signature pour jusqu'en juin 2023 du jeune meneur Hugo Benitez (1,87 m, 19 ans). Formé à l'USA Toulouges dans les Pyrénées Orientales avec qui il a enregistré des résultats exceptionnels (finale nationale U13 avec l'un des plus petits comités de France), Hugo Benitez a rejoint la région natale de son père en choisissant d'intégrer le centre de formation de la JL Bourg.

Un QI basket unique au même âge en France ?

Auteur de saisons là-aussi exceptionnelles (vainqueur de la Coupe de France U17 avec un titre de MVP de la finale notamment, champion de France U18), il a intégré l'effectif professionnel plus tôt que prévu, en fin d'année 2019, profitant des blessures de Zack Wright et Garrett Sim ainsi que des contre-performances de Jamar Wilson. Déjà au niveau grâce à un QI basket rarement vu en France pour un joueur de son âge, le frère de Quentin (Toulouges, NM3) et Elian (JL Bourg, U18) s'est installé dans la rotation de Savo Vucevic pour le reste de la saison 2019/20. Il passe désormais professionnel à temps plein.

"Pour nous c’est une énorme satisfaction, a commenté le président du club Julien Desbottes. Nous avons enfin un trait d’union entre l’Equipe Pro et le Centre de Formation et plus particulièrement l’école des meneurs, unique en France, et c’est un vrai plaisir de connaitre ce double succès.

Comme notre équipe professionnelle progresse au fil des ans, c’est de plus en plus de l’alimenter, la barre est de plus en plus haute. Ce processus, on l’avait déjà démarré avec Thibault Desseignet.

Je pense aussi au Centre de Formation, c’est une magnifique récompense que de concrétiser toute la qualité de notre formation ! Cela se fait par la grande porte, on compte sur Hugo pour construire l’avenir de notre club. Peu de club peuvent affirmer avoir un joueur leader en potentiel provenant de leur centre. Maintenant faut qu’on continue de progresser ensemble pour qu’il ait un rôle majeur."