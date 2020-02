Hugo Invernizzi : "Ce match contre Le Mans va conditionner la suite"

Après trois victoires de suite, le Limoges CSP s'est incliné 105-100 après prolongation samedi à Strasbourg. Une défaite à éviter contre une équipe limitée à sept joueurs professionnels. L'équipe de Mehdy Mary est retombée dans ses travers en défense. C'est ce qu'a reconnu l'ailier Hugo Invernizzi au micro de France Bleu Limousin.

"Je crois qu'on a perdu 12 un contre un. Donc tu veux faire quoi ? Tu veux faire comme avec Alfred (Julbe) ? Des un contre un pendant 2 heures à l'entrainement, comme ça après tu es cramé et blessé ? Non, je pense pas. C'est simplement qu'on a été moins intense. On s'est dit que comme on avait gagné quelques matches, on pouvait jouer en trottinant et en sautillant. Donc on s'est fait punir. En attaque, je pense qu'on est un peu retombé dans nos travers d'individualisme, même si on marque beaucoup de points. Voilà. On sait que si on fait pas les efforts, on va perdre"."