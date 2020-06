Hugo Invernizzi : "Cette stabilité, ça va être plaisant"

Il avait dit qu'il donnerait priorité au Limoges CSP. Même s'il avait encore une option pour s'en aller, Hugo Invernizzi (1,96 m, 27 ans) a décidé de rester. Le poste 4/3 alsacien a même prolongé jusqu'en juin 2022. Pour lui, l'envie de stabilité affichée par le club l'amène à penser que quelque chose de bien peut avoir se dérouler au Cercle Saint-Pierre en 2020/21. Il l'a confié à France Bleu Limousin.

"Je pense qu'on a gardé les meilleurs éléments du groupe. On a fait une belle 2e partie de saison. On a vu qu'on avait de la complémentarité. Qu'on avait des joueurs capables de jouer et d'élever leur niveau quand on était dans une bonne structure. Le fait de garder cette structure avec le staff technique, ça va être intéressant. Maintenant, on attend encore un meneur et un arrière qui vont aussi beaucoup compter dans notre équipe. Mais je pense que lorsqu'on a une base comme celle là fin mai, c'est quand même de bon augure. Cette stabilité, ça va être plaisant. On va gagner du temps."