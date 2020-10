Hugo Invernizzi : "Nicolas Lang marche sur l'eau"

Sur les trois premiers matchs de la saison, le Limoges CSP a gagné deux fois. Mais à chaque fois, l'arrière Nicolas Lang a brillé. C'est bien simple, après trois matchs l'Alsacien tourne à 22,7 points de moyenne ! De quoi attirer les compliments de son coéquipier et ami de longue date, l'ailier Hugo Invernizzi, dans Le Populaire du Centre.

"Nico marche sur l’eau. Mais ça ne me surprend pas. Je le vois tous les jours, je le connais depuis plus de 20 ans et je sais comment il bosse. Il est serein et apaisé. Il va faire une très belle saison. Tous les shoots qu’il prend font partie de sa panoplie. Je sais qu’il va les mettre. Mais le basket, c’est cyclique. J’espère que cela arrivera le plus tard possible et que ça ne durera pas longtemps mais il y aura une période où il ne mettra plus autant dedans. On devra alors trouver la solution pour faire face et prendre son relais."