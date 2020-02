Hugo Invernizzi (Limoges) : "J'espère que Strasbourg ne va pas se réveiller contre nous"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Samedi soir, le Limoges CSP joue chez la SIG Strasbourg pour la 22e journée de Jeep ELITE. Une rencontre qui pourrait permettre aux visiteurs de signer leur quatrième victoire de suite, équilibrer leur bilan (11 victoires et 11 défaites) et ainsi prendre les devants sur Le Mans pour la huitième place de Jeep ELITE. Avant la rencontre et son retour en Alsace, Hugo Invernizzi se confie dans le "Before" du CSP.

"Strasbourg reste sur une série de défaites, ils sont dans le dur et j'espère qu'ils ne vont pas se réveiller contre nous. C'est un objectif très important pour l'objectif des playoffs. Si on réussit à gagner celui-là, ça fera quatre victoires de suite. On prendra peut-être un petit peu d'avance sur Le Mans donc c'est un match très important. Je pense qu'on a les moyens de passer si on est sérieux."

Ce match sera aussi l'occasion d'intégrer le nouvel arrière DeMarcus Nelson.