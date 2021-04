Hugo Invernizzi (Limoges) : "On s'est fait avoir comme des poussins"

Après leur défaite de 24 points à domicile contre Roanne samedi soir (62-86), l'entraîneur de Limoges Mehdy Mary et l'ailier-fort Hugo Invernizzi avaient la mine des mauvais jours au moment de répondre aux questions de la presse. Sans se chercher d'excuses, ils ont rappelé que la semaine avait été compliquée avec les blessures de Jerry Boutsiele (mollet) et de Grismay Paumier (cheville), les deux postes 5 de l'effectif.

"On a fait l'inverse de ce qu'on voulait faire, regrette le poste 4 alsacien au micro de France Bleu Limousin. On s'est laissé prendre par leur rythme. On voulait marquer encore plus vite après avoir encaissé un panier, au lieu de contrôler. Comme a dit le coach à la mi-temps, on jouait entre le jeu rapide et le jeu posé. C'est le pire rythme dans le basket. Ca donne la bouille que l'on a fait aujourd'hui (samedi)."