Hugo Invernizzi (Limoges) pousse un coup de gueule malgré la victoire contre Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après deux revers contre Dijon et Monaco, Limoges s'est imposé à domicile face à Cholet, quinzième de Jeep ELITE. Les Limougeauds n'ont pas réussi à creuser l'écart et ont battu le CB de 6 petits points, 77 à 71. Après la rencontre, Hugo Invernizzi (1,98 m, 28 ans), auteur de 10 points, 2 rebonds et 1 passe décisive en 21 minutes, s'est exprimé sur l'attitude de certains qui selon lui jouent trop pour leurs statistiques, au détriment de la performance collective. Selon lui, c'est ce qui a provoqué la production parfois peu qualitative de son équipe.

"On a onze joueurs mais il n'y a qu'un ballon, a-t-il commenté au micro de France Bleu Limousin. On sait qu'on a des joueurs qui ont très envie de la balle, besoin de beaucoup shooter, beaucoup de plays (systèmes) donc forcément ce n'est pas toujours évident pour certains. Je pense qu'il y a des moments c'est plus des allers-retours que de vraiment jouer sur certains play donc voilà encore une fois faut qu'on compte sur ceux qui ont envie de gagner et pas ceux qui ont envie de faire de la stat. On a beau avoir onze joueurs, si on n'en a six qui sont motivés pour gagner ça va être compliqué."

Le coach de Limoges, Mehdy Mary, a eu part des déclarations de son joueur et n'a pas souhaité s'exprimer sur ses dires.

" Je n'ai pas de commentaires à faire sur ce qu'a pu dire Hugo, je n'étais pas là, je n'ai pas entendu."

Limoges est actuellement neuvième de Jeep ELITE derrière Orléans, avec un bilan de 14 victoires et 13 défaites. Le CSP jouera ce vendredi à Roanne et enchaînera contre des équipes de bas de tableau comme Boulazac (18e), Pau-Lacq-Orthez (13e) et Gravelines-Dunkerque (14e).