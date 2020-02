Hugo Invernizzi prévient : "A chaque fois qu'on a eu une petite série, on s'est enflammé"

Ce samedi soir, le Limoges CSP reçoit le BCM Gravelines-Dunkerque pour la 21e journée de Jeep ELITE. Une rencontre qui sera l'occasion de rendre hommage à Frédéric Forte, l'ancien joueur, coach et président du club disparu tragiquement le 31 décembre 2017. Mais ce sera aussi l'occasion de signer une série de trois victoires, une première cette saison pour le Cercle Saint-Pierre. Pour cela, les Limougeauds devront rester sérieux rappelle l'ailier-fort Hugo Invernizzi sur France Bleu Limousin.

"On joue un peu mieux. On a deux matches de suite à domicile face à des équipes qui sont derrière nous. C'est le moment d'enchaîner mais on sait que chaque fois qu'on a eu une petite série, on s'est enflammé et on est vite redescendu sur terre. Il va falloir être précis et ne pas s'enflammer pour réussir à gagner."