Hugo Invernizzi reste à Limoges et prolonge même jusqu'en 2022

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Limoges CSP

Alors qu'un éventuel départ était possible, via sa clause de sortie, Hugo Invernizzi (1,96 m, 27 ans) va bien rester au Limoges CSP. Non seulement l'Alsacien reste, mais en plus il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2022. C'est une bonne nouvelle pour le club limougeaud qui s'attache ainsi les services du poste 4 shooteur (41,2% de réussite à 3-points en carrière), auteur de sa meilleure saison en 2019/20 (10,4 points à 47,7% de réussite aux tirs, dont 38,7% à 3-points, 3,6 rebonds et 2 passes décisives pour 12,3 d'évaluation en 25 minutes), pour deux saisons supplémentaires.

"Hugo est un poste 4 avec une capacité à tirer de loin, qu’il a énormément développé cette année,a commenté son entraîneur Mehdy Mary. Il est capable de jouer au large et de passer la balle : cette saison, il a fait plusieurs matchs à 4 passes décisives. En plus de scorer de loin, il arrive à créer pour ses coéquipiers et il joue robuste. Il est aussi un adepte du beau jeu, il arrive à bouger la balle pour trouver les joueurs seuls. Hugo est également un féroce compétiteur qui aime les moments déterminants dans un match. En dehors du terrain, c’est quelqu’un de très curieux et épicurien."

Après les prolongations de Ludovic Beyhurst (jusqu'en 2022), Marcus Ginyard et Nicolas Lang (jusqu'en 2023), le Cercle Saint-Pierre s'inscrit encore un peu plus dans la durée.