Hugo Mienandi, 17 ans et 17 minutes sur un match de Jeep ELITE

JEEP ÉLITE

Privé d'Ovie Soko et Alain Koffi, Le Mans Sarthe Basket s'appuie sur ses jeunes en attendant la signature prochaine d'un remplaçant médical. C'est Hugo Mienandi (1,98 m, 17 ans), le poste 4 de l'effectif espoir, qui en profite. Lancé en toute fin de match mardi à Boulazac, le vice-champion d'Europe U16 2019 avait profité de ses 2 minutes sur le terrain pour marquer son premier panier, qui plus est en prolongation pour donner 4 points d'avance (98-102) à 1 minute de la fin dans la victoire sarthoise.

Dans un autre contexte ce vendredi soir à Roanne, le Francilien a profité du large écart contre Roanne (défaite 90-72) pour avoir droit à 17 minutes de jeu. Dans son style toujours aussi sobre et efficace, cet intérieur de petite taille aux bons fondamentaux a cumulé 4 points à 2/3 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive pour 7 d'évaluation. C'est ce qui s'appelle saisir les opportunités pour ce joueur plus habitué au championnat Espoirs (12,6 points à 50,9% de réussite aux tirs, 7,7 rebonds, 1,4 passe décisive et 3,6 fautes provoquées pour 14,7 d'évaluation en 31 minutes). Reste à savoir si avec l'arrivée d'un joueur et le retour d'Ovie Soko, il parviendra à régulariser ses entrées en Jeep ELITE.