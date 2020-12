Hugo Robineau prêté à Gries-Oberhoffen : "J’ai besoin de jouer, de faire des erreurs"

Il fait partie de ces nombreux joueurs qui brillent sous les couleurs de Cholet mais pour qui la marche du passage en professionnel directement dans leur club paraît un poil haute. Du moins pour le staff. Comme Yannis Morin, Darel Poirier, Rigo Edzata, Youri Morose, Warren Woghiren, Quentin Ruel ou Florian Léopold, le meneur Hugo Robineau (1,92 m, 20 ans) avait besoin d'être prêté. Car s'il a signé professionnel avec CB au cours de l'intersaison, l'ancien joueur de Jallais ne jouait tout simplement pas. C'est ainsi que le club a finalement décidé de l'envoyer à Gries-Oberhoffen, en Pro B, jusqu'à la fin de la saison. Le Mainoligérien revient sur ce prêt dans Ouest-France.

La saison passée, Hugo Robineau avait déjà peu joué à cause d'une opération de l'épaule de la COVID-19.



"J’ai besoin de jouer, de faire des erreurs. J’ai surtout besoin de me relancer après une saison dernière gâchée par une blessure. Celle-ci appartient au passé et je n’ai plus de gêne. À présent, j’ai envie de retrouver mon basket en compétition et pas seulement aux entraînements."